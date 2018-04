The NCCA is pleased to announce the rosters for the 2018 East-West All-Star Football Game to be played July 18 at Grimsley's Jamieson Stadium. The game will feature some of the best recently graduated football players from around the state

2018 NCCA East-West All-Star Football

East

Player - Pos. - Wt. - Ht. - High School

Solomon Beligotti - LB - 215 - 5'11 - Havelock

Warren Bell-RB - 230 - 5'10 - Scotland County

Baldwin Bell - OLB - 205 - 5'11 - Leesville Road

Chris Coleman - WR - 193 - 6'1 - Jacksonville

Chase Coulthard - OL - 260 - 6'2 - Richmond

Devonta Davis - DB - 180 - 5'11 - Tarboro

Marcus Davis - DL - 270 - 5'10 - Garner Magnet

Jacob Deering - OL - 280 - 6'5 - White Oak

Jaydin Dixon - RB - 195 - 5'9 - Garner Magnet

Keaton Forbes - LB - 210 - 6'0 - Lee County

McKenzie Frazier - DL - 285 - 6'3 - Hoggard

John Gliarmis - K - 145 - 5'8 - Fike

Walker Gliarmis - K - 155 - 5'8 - Fike

Alvin Grizzard - OL - 335 - 6'9 - Farmville Central

Dallas Hall - QB - 200 - 6'4 - Northeastern

Justin Harrington - WR - 196 - 6'3 - SE Raleigh

Aaron Harrison - DL - 255 - 5'11 - Gray's Creek

Josh Jones - QB - 210 - 6'2 - John T Hoggard

Josh King - OL - 305 - 6'4 - Wake Forest

Josh Latta - OL - 250 - 6'3 - Clayton

Emmanuel Lewis - WR - 175 - 5`9 - South Central

Ethan McCray - RB - 175 - 5'8 - Clayton

Jordan Mitchell - WR - 175 - 6'1 - Middle Creek

Jordan Mitchell - TE - 210 - 6'0 - East Duplin

Marcus Parker - DB - 182 - 5'9 - Beddingfield

Kyeem Perry - RB - 180 - 5'7 - Hertford County

Dorian Pickett - OLB - 215 - 6'1 - East Duplin

Quantavius Randolph - DB - 186 - 6’1 - Tarboro

De'Trell Revis - DB - 175 - 5'9' - Rocky Mount

Jaelin Shaw - OL - 280 - 6'3 - C.E. Jordan

Trevor Sledge - DB - 170 - 6'0" - Northern Nash

Dalen Spruill - QB - 174 - 5'5 - Cardinal Gibbons

Justin Swinson - DL - 230 - 5'10 - North Duplin

Johnathon Terrell - DL - 236 - 5'11 - Lee County

Wizdom Vaughn - WR - 175 - 5'10 - New Hanover

Greg Walker - OL - 260 - 6'2 - 71st

Chris Williams - ILB - 225 - 6´1 - Scotland





Head Coach:

Thurman Leach - Garner





HSAsst. Coaches:

Daniel Finn - Southeast Raleigh HS

Scott Gardner - Farmville Central HS

Eric Leary - White Oak HS

Hugh Martin - North Duplin HS

Brian Roach - Clayton HS