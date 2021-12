2021 NCPreps All-State Football Team

Here is the 2021 NCPreps.com All-State football team for the fall season.

OFFENSE

QB - Byrum Brown - Rolesville

RB - Omarion Hampton - Cleveland

RB - Kanye Roberts - Wallace-Rose Hill

WR - Noah Rogers - Rolesvillle

WR - Wesley Grimes - Millbrook

TE - Jake Taylor - Cardinal Gibbons

OL - Samuel Pendleton - Reagan

OL - Kadin Lynch - Asheville

OL - Omari Allen - Vance County

OL - Rylan Vann - Cary

OL - Connor Drake - Providence





DEFENSE

DL - KJ Sampson - New Bern

DL - James Pearce - Chambers

DL - Beau Atkinson - Leesville Road

DL - Tamorye Thompson - Grimsley

LB - Torren Wright - AL Brown

LB - Jalon Walker - Salisbury

LB - Malaki Hamrick - Shelby

DB - Isaiah Crowell - East Forsyth

DB - Taivon Derisma - Chase

DB -Gavin Gibson - Hough

DB - Terry Moore - Washington





SPECIAL TEAMS/ATHLETES

K - Andrew Conrad - East Forsyth

P - Braeden McAlister - Porter Ridge

LS - Ben Anderson - Charlotte Latin

KR/PR - Mehki Wall - Dudley

ATHLETE - Michaael Allen - JH Rose

ATHLETE - Daejuan Thompson - Whiteville

ATHLETE - Daylan Smothers - Chambers

ATHLETE - Christian Hamilton - Hickory Ridge

ATHLETE - Chris Culliver - Maiden