Here are the results from the NCHSAA state basketball championships.





1A GIRLS

Bishop McGuinness 70, Bertie 42

1A BOYS

Hayesville 54, Chatham Charter 43 OT



2A GIRLS

Salisbury 54, Farmville Central 44

2A BOYS

JM Robinson 70, Farmville Central 68

3A GIRLS

Northwood 70, Enka 42

3A BOYS

West Charlotte 83, Seventy-First 75

4A GIRLS

Chambers 46, Apex Friendship 44

4A BOYS

Weddington 75, Panther Creek 58