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DJ Hamilton Commits to Elon

Deana King • NCPreps
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@NCPreps
I’m a 1993 graduate of Wingate University. I’ve been covering N.C. high school sports for over 25 years.

Class of 2023 wide receiver/defensive back DJ Hamilton of Mallard Creek High School in Charlotte, NC verbally committed to play football at Elon University on Thursday morning.

The 5-foot-11, 185-pounder picked the Phoenix over Campbell, Howard, Maine, Ohio, Lenoir-Rhyne, Livingston, and Anderson University.

During his senior season, he helped the Mavericks to an 8-4 record. On defense, he had 86 tackles, 4 interceptions, 9 pass break-ups. On offense, he caught 3 touchdown passes and also returned 2 punts for scores.

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