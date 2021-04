NCPreps - Final Regular Season NCPreps.com Extended Football Rankings

Here are the final regular season NCPreps.com High School Football Rankings. This list contains the Top 50 in 1A and 4A and Top 60 in 2A and 3A.





4A

RANK - TEAM - RECORD - LAST WEEK

1. Hough (7-0) - 2

2. Vance (6-1) - 1

3. Myers Park (7-0) - 3

4. Rolesville (6-0) - 4

5. Butler (6-1) - 6

6. Richmond (3-0) - 5

7. Grimsley (6-0) - 7

8. Cardinal Gibbons (6-0) - 8

9. Hoggard (7-0) - 10

10. Ardrey Kell (6-1) - 12

11. Glenn ((5-1) - 14

12. South View (6-1) - 13

13. Providence (6-1) - 9

14. Olympic (6-1) - 11

15. Lake Norman (5-2) - 16

16. Scotland (4-1) - 22

17. New Bern (5-1) - 23

18. Apex Friendship (7-0) - 19

19. Panther Creek (7-0) - 20

20. Wake Forest (5-1) - 24

21. Jack Britt ( 4-1) - 17

22. Pinecrest (5-2) - 21

23. Mallard Creek (4-3) - 26

24. Davie County (5-2) - 29

25. West Forsyth (4-1) - 15

26. Hickory Ridge (5-2) - 25

27. NW Guilford (6-1) - 37

28. Heritage (4-2) - 18

29. Middle Creek (6-1) - 32

30. Porter Ridge (4-3) - 27

31. Hillside (5-1) - 34

32. South Meck (4-3) - 35

33. Millbrook (5-2) - 30

34. Leesville Road (5-2) - 31

35. Green Hope (4-1) - 42

36. East Forsyth (3-3) - 28

37. Reagan (3-4) - 36

38. Holly Springs (4-3) - 38

39. Sanderson (3-3) - 45

40. Rocky River (3-4) - 41

41. Hoke County (2-5) - 39

42. South Caldwell (3-2) - 40

43. Pine Forest (4-2) - 44

44. Knightdale (4-3) - 47

45. Garner (3-4) - 49

46. South Central (3-3) - 33

47. Overhills (3-4) - 43

48. Mooresville (2-5) - 48

49. Seventy-First (2-4) - 46

50. RJ Reynolds (1-6) - 51