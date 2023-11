Here are the second-round scores of the 2023 NCHSAA state football playoffs.





2023 NCHSAA STATE PLAYOFFS





1A EAST

1 Tarboro 48, 17 Northampton 0

9 SE Halifax 26, 8 North Duplin 21

12 Rosewood 48, 5?Bear Grass Charter 7

13 East Bladen 25, 4 Northside-Pinetown 18

4 Wilson Prep 50, 19 Weldon 8

6 North Moore 58, 11 Bertie 12

7 Lakewood 35, 10 Perquimans 28

2 West Columbus 54, 18 Pender 6





1A WEST

1 Robbinsville 40, 16 Mountain Island Charter 7

9 Swain County 42, 8 Bessemer City 7

5 Mountain Heritage 38, 12 Starmount 14

4 North Rowan 49 20 Corvian Community 34

3 Eastern Randolph 39, 14 Hayesville 10

11 Thomasville 41, 6 Albemarle 13

10 Murphy 59, 7 Bishop McGuinness 14

2 Mount Airy 42, 15 Mitchell 0





2A EAST

1 Clinton 46 16 Beddingfield 15

24 SE Alamance 21, 8 Cummings 14

12 Herford County 58. 5 Wallace-Rose Hill 44

4 Nash Central 56, 13 West Craven 8

3 SW Edgecombe 55, 14 Farmville Central 12

6 Whiteville 28, 11 East Duplin 7

7 Princeton 35, 10 Louisburg 33

2 Northeastern 55, 18 Holmes 28





2A WEST

1 Reidsville 42, 16 West Stokes 7

8 Brevard 36, 9 North Stanly 7

5 Monroe 35, 12 West Lincoln 27

4 Bunker Hill 21, 13 Burns 14

3 Community School of Davidson 25, 14 East Surry 18

11 Forest Hills 35, 6 Randleman 14

7 Shelby 41, 23 Lincolnton 21

2 Salisbury 40, 15 Maiden 0





3A EAST

1 Havelock 27, 16 Cape Fear 15

25 JH Rose 14, 9 North Brunswick 7

5 Scotland 21, 21 Southern Durham 12

13 Northern Nash 35, 4 Southern Nash 32

3 Southern Alamance 25, 14 Jacksonville 19

27 Terry Sanford 43, 11 Harnett Central 22

7 Fike 37, 10 Currituck 25

2 Seventy First 40, 15 Williams 20





3A WEST

1 Crest 28, 16 Statesville 16

8 West Charlotte 29, 9 Hibriten 8

5 JM Robinson 27 12 NW Cabarrus 17

4 Dudley 48, 20 Central Davidson 6

3 West Henderson 37, East Lincoln 7

6 Oak Grove 23, 11 Pisgah 16

7 AC Reynolds 15, 19 Kings Mountain 0

2 Hickory 48, 15 North Lincoln 38





4A EAST

1 Rolesville 49, 17 Wake Forest 13

25 Fuquay-Varina 10, 24 Ashley 7

5 Cardinal Gibbons 55 12 Millbrook 21

13 Clayton 17, 4 Pinecrest 10

3 Hoogard 39, 19 Jordan 16

11 Laney 38, 6 Apex Friendship 20

10 New Bern 36, 26 New Hanover 15

2 Cleveland 49, 15 Leesville Road 21





4A WEST

1 Weddington 14, 16 Chambers 10

24 Charlotte Catholic 24, 8 TC Roberson 21

5 Hough 45, 12 Porter Ridge 12

4 Grimsley 56, 13 Sun Valley 24

19 Mount Tabor 19, 3 Mooresville 14

6 Butler 48, 11 West Forsyth 7

23 Independence 34, 7 East Forsyth 28

2 Watauga 20, 18 Mallard Creek 14