Here are the round 5 scores of the 2023 NCHSAA state football playoffs.

2023 NCHSAA STATE PLAYOFFS

1A EAST

1 Tarboro 49, 2 West Columbus 12





1A WEST

2 Mount Airy 27, 1 Robbinsville 16





2A EAST

1 Clinton 36, 2 Northeastern 22





2A WEST

1 Reidsville 49, 7 Shelby 14





3A EAST

2 Seventy-First 50, 13 Northern Nash 36





3A WEST

2 Hickory 42, 4 Dudley 41





4A EAST

3 Hoggard 41, 5 Cardinal Gibbons 20





4A WEST

1 Weddington 34, Independence 14