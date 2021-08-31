NCPreps Player of the Week: Week 2

NCPreps.com is pleased to announce wide receiver Kevin Concepcion from Julius Chambers High School as the NCPreps.com's Player of the Week for Week 2. The award is sponsored by VTO Sports.
Concepcion caught 7 passes for 170 yards with 2 touchdowns in the Cougars' 24-13 win over Highland Springs (VA) High School in a clash of nationally-ranked teams.
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