 NCPreps - NCPreps Player of the Week: Week 2
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NCPreps Player of the Week: Week 2

Kevin Concepcion of Julius Chambers High
Kevin Concepcion of Julius Chambers High (Deana King, NCPreps.com)
Deana King • NCPreps
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@NCPreps
I’m a 1993 graduate of Wingate University. I’ve been covering N.C. high school sports for over 25 years.

NCPreps.com is pleased to announce wide receiver Kevin Concepcion from Julius Chambers High School as the NCPreps.com's Player of the Week for Week 2. The award is sponsored by VTO Sports.

Concepcion caught 7 passes for 170 yards with 2 touchdowns in the Cougars' 24-13 win over Highland Springs (VA) High School in a clash of nationally-ranked teams.

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