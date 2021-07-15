VTO Sports All-American Challenge: Player Interviews #1
CONCORD (NC) - Over 210 athletes came from all over the nation to participate in the VTO Sports All-American Challenge at West Cabarrus High School.
NCPreps.com spoke to several campers about their recruitment, strengths on the field, and why they decide to attend the VTO Sports All-American Challenge.
Here is part 1 of the interviews:
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