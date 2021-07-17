 NCPreps - VTO Sports All-American Challenge: Player Interviews #3
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VTO Sports All-American Challenge: Player Interviews #3

Deana King • NCPreps
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@NCPreps
I’m a 1993 graduate of Wingate University. I’ve been covering N.C. high school sports for over 25 years.

CONCORD (NC) - Over 210 athletes came from all over the nation to participate in the VTO Sports All-American Challenge at West Cabarrus High School.

NCPreps.com spoke to several campers about their recruitment, strengths on the field, and why they decide to attend the VTO Sports All-American Challenge.

Here is part 3 of the interviews:

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